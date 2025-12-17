Könizer Parlamentarierin Arlette Münger verlässt SP-Ortspartei

Keystone-SDA

Die Könizer SP-Parlamentarierin Arlette Münger tritt aus ihrer Ortspartei aus. Die Rahmenbedingungen innerhalb der SP Köniz seien für sie nicht mehr stimmig. Im Parlament will sie weiterhin mitwirken.

(Keystone-SDA) In der Partei und der Fraktion seien die Diskussionskultur und der interne Austausch zuletzt anspruchsvoll gewesen, teilte Münger am Dienstagabend mit. Zudem erschwere die fehlende Präsidialstruktur in der Sektion eine klare Orientierung. Sie habe bei Unklarheiten eine direkte Ansprechperson vermisst, schrieb sie in der Mitteilung.

Weil aus Müngers Sicht der Sitz in der Einbürgerungskommission der Partei zusteht, stellt sie ihren Sitz nun zur Verfügung, wie sie weiter schrieb. Hingegen bleibt sie Mitglied der SP Bern-Mittelland, der SP Kanton Bern und der SP Schweiz. Münger präsidierte das Könizer Parlament im Jahr 2024.

Ruedi Lüthi, Geschäftsleitungsmitglied der Ortspartei, entgegnete auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass der Vorstand bewusst relativ gross sei. Dies ermögliche es, zahlreiche Gruppen in Entscheidungen einzubeziehen. «Das hat bisher gut funktioniert und alle Mitglieder wurden an der Hauptversammlung gewählt.» Die Parteileitung sei überrascht über den Austritt Müngers.