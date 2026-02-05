Könizer Parlamentarierin findet nach SP-Austritt neue Fraktion

Keystone-SDA

Nach ihrem Austritt aus der SP-Ortspartei ist die Könizer Parlamentarierin Arlette Münger der EVP-GLP-Mitte-Fraktion beigetreten. Die Fraktion entschied einstimmig für ihre Aufnahme.

(Keystone-SDA) Arlette Münger sei mit dem Beitrittswunsch an die EVP-GLP-Mitte-Fraktion herangetreten, teilte Letztere am Donnerstag mit. Weil die Diskussionskultur der Fraktion eine «gewisse inhaltliche Breite» erlaube, habe nichts gegen ihre Aufnahme gesprochen.

Die Fraktion bat in der Mitteilung um eine «respektvolle Aufnahme dieser Entscheidung». Münger war vergangenen Dezember aus der SP-Ortspartei ausgetreten und politisierte zuletzt als Parteilose im Könizer Gemeindeparlament. Der regionalen, kantonalen und nationalen SP gehört sie jedoch weiterhin an.

In der Partei und der Fraktion seien die Diskussionskultur und der interne Austausch anspruchsvoll gewesen, nannte Münger damals als Begründung. Die Parteileitung hatte sich überrascht über ihren Austritt gezeigt.