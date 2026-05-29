Kühlerer Strassenbelag in Köniz hat sich bewährt

Keystone-SDA

Die vergangenes Jahr zu Testzwecken verbauten hellen Strassenbeläge an der Könizer Waldeggstrasse haben sich bewährt. Die helleren Beläge reduzierten die Hitze an der Oberfläche nach Angaben der Gemeinde deutlich.

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(Keystone-SDA) Auf schwarzem Asphalt kann es im Sommer heiss werden. Dies im urbanen Raum zu Hitzeinseln führen. Ein Gegenmittel könnten sogenannte kühlere Strassenbeläge sein.

Bei der Sanierung der Waldeggstrasse wurden zwei solcher Beläge eingebaut, wie aus der Mitteilung der Gemeinde vom Freitag hervorgeht.

Auf einem Teilstück wurde ein Produkt mit hellem Gestein aus Frankreich und auf dem anderen eines mit Gestein aus der Schweiz verwendet. Die beiden Beläge wurden in einer unbehandelten und einer geschliffenen Variante ausgeführt, bei der die hellen Gesteinskörper stärker freigelegt werden. Zusätzlich wurde ein konventioneller, dunkler Asphalt als Referenzfläche eingebaut.

Nun zieht die Gemeinde eine positive Bilanz. Bei den Messungen wurden bei den dunklen Belägen die höchsten Temperaturen gemessen. Die hellen Beläge blieben deutlich darunter. Am besten schnitt der Belag mit französischem Gestein ab. Dort lagen die Temperaturen bis zu 5,5 Grad unter dem Vergleichswert. Beim Belag mit Schweizer Gestein waren es noch rund 4 Grad.

Getestet wurde auch ein Belag mit Bio-Bitumen. Dabei wird anstelle des üblichen auf Erdöl basierenden Bitumens ein Bindemittel aus Cashewnuss-Schalen verwendet. Dazu liegen die Testergebnisse noch nicht vor.

Alle getesteten Beläge sind ausserdem lärmmindernd. Die Erkenntnisse aus den Tests dienen als Grundlage für zukünftige Sanierungen, schreibt die Gemeinde. Sie zeigten, dass technische Innovationen das Mikroklima signifikant verbessern können. Sorgfältig zu prüfen seien jeweils die ökologischen und ökonomischen Auswirkungen und das Verhältnis zwischen Nutzen und Kosten.