Kühne+Nagel baut Logistiknetz in Indien aus

Keystone-SDA

Der Logistikkonzern Kühne+Nagel treibt seine Expansion in Indien voran und investiert in fünf neue Logistikzentren. Mit der Erweiterung um 100'000 Quadratmeter, was umgerechnet 14 Fussballfeldern entspricht, steigt die Gesamtkapazität auf nahezu 500'000 Quadratmeter.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die neuen Standorte entstehen in Gurgaon, Kolkata, Nagpur, Mumbai und Rajpura. Damit will der Logistiker aus Schindellegi SZ die wachsende Nachfrage in Schlüsselbranchen wie Konsumgüter, Gesundheitswesen, Hightech und Automobilindustrie bedienen, wie er am Donnerstag mitteilte. Insgesamt sollen über 1500 neue Arbeitsplätze entstehen.

Die Anlagen sind gemäss Mitteilung mit moderner Automatisierungstechnologie wie teleskopischen Förderbändern und Hochleistungssortiersystemen ausgestattet. Dadurch steige die Kapazität zur Abwicklung von Spitzenaufträgen um 75 Prozent, teilte Kühne+Nagel mit.