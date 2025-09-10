Kühne+Nagel erweitert Partnerschaft mit Lego in Vietnam

Keystone-SDA

Der Logistiker Kühne+Nagel baut seine Partnerschaft mit Lego aus. So übernimmt Kühne+Nagel die Logistik für das neue regionale Vertriebszentrum des Bausteinherstellers in Vietnam.

(Keystone-SDA) Das neue Zentrum versorge die Märkte im Asien-Pazifik-Raum, darunter Australien, Neuseeland, Singapur, Malaysia, Japan, Indien und Indonesien, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens aus Schindellegi SZ vom Mittwoch.

Für 2026 seien weitere Märkte geplant. Kühne+Nagel übernimmt unter anderem den Transport vom Lego-Werk in Vietnam und Festland-China.

Derzeit verfügt das Logistik-Zentrum über eine Fläche von 10’200 Quadratmetern. Nach der Fertigstellung 2026 sollen auf einer Fläche von über 16’000 Quadratmetern mehr als 150 Container pro Woche mit einer Kapazität von 33’000 Paletten abgewickelt werden.