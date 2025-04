Künstlerbörse bietet der Schweizer Bühnenkunst ein Schaufenster

Keystone-SDA

Die Komikerinnen Dodo Hug und Lisa Christ eröffnen am Mittwoch die Schweizer Künstlerbörse. Mit über 60 Auftritten zeigt der viertägige Anlass einen Querschnitt der Schweizer Theaterszene.

(Keystone-SDA) Für den Eröffnungsabend reist Dodo Hug mit ihrer Band nach Thun BE. Die Comedienne, die auf 50 Jahre Bühnenerfahrung mit musikalischer Kleinkunst zurückblickt, wird gemeinsam mit ihrem Partner, dem Cantautore Efisio Contini, auftreten. An den Folgetagen stehen unter anderem die Satirikerin Patti Basler, der Comedian Jozo Brica oder Autor Béla Rothenbühler auf der Bühne. Die Künstlerbörse dauert bis am Samstag.

An der Künstlerbörse, einem Mix aus Festival und Fachmesse, zeigen Bühnenschaffende Ausschnitte aus ihren aktuellen Stücken. Das Programm besteht aus verschiedenen Formaten. Unter dem Titel «Spot.» können die Künstlerinnen und Künstler etwa ihre neuesten Projekte präsentieren und in einem sehr kurzen Auftritt vor Publikum testen, zu dem auch rund 100 nationale Veranstaltende gehören. Teil der Börse sind auch Vernetzungsanlässe wie Workshops und Podien.

Neu ist in diesem Jahr der «Jury-Sélection»-Preis. Er geht an die Luzerner Komikerin und Slam-Poetin Julia Steiner, wie die Organisatoren schreiben. Die Künstlerinnen und Künstler konnten sich um die Auszeichnung bewerben. Zu gewinnen gibt es einen Auftritt an der Kulturbörse in Freiburg im Breisgau. Die Veranstaltung funktioniert analog zur Schweizer Künstlerbörse.

150 Bühnenschaffende bewarben sich im letzten Jahr um einen Platz an der Künstlerbörse. Eine Auswahlkommission vergab die Auftritte. Organisiert wird die Künstlerbörse vom Berufsverband «t. Theaterschaffen Schweiz».