Künstlerin Katharina Vonow ist Trägerin des Bündner Kulturpreises

Die Künstlerin Katharina Vonow erhält den Bündner Kulturpreis 2026. Zudem werden mehrere Anerkennungs- und Förderungspreise vergeben.

(Keystone-SDA) Die Regierung verleiht der Künstlerin Katharina Vonow aus Rodels den Bündner Kulturpreis 2026. Das schreibt sie in ihrer Mitteilung vom Donnerstag. Der Preis ist mit 30’000 Franken dotiert.

Die Künstlerin habe als Fotografin und Fotoreporterin Bekanntheit erlangt. Schon früh sei Katharina Vonow in die Welt hinausgezogen. Weiter habe sie sich zur Heilerin und bildenden Künstlerin und Malerin ausgebildet.

Heute lebe Vonow wieder in Graubünden. Sie male, zeichne, lehre und beginne, wieder zu fotografieren. Mit dem Kulturpreis 2026 würdige die Regierung das reiche Leben und Werk der Künstlerin.

Laut Kanton vergibt die Regierung ausserdem acht Anerkennungspreise und fünf Förderungspreise in der Höhe von je 20’000 Franken.