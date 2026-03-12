The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Künstlerin Katharina Vonow ist Trägerin des Bündner Kulturpreises

Keystone-SDA

Die Künstlerin Katharina Vonow erhält den Bündner Kulturpreis 2026. Zudem werden mehrere Anerkennungs- und Förderungspreise vergeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Regierung verleiht der Künstlerin Katharina Vonow aus Rodels den Bündner Kulturpreis 2026. Das schreibt sie in ihrer Mitteilung vom Donnerstag. Der Preis ist mit 30’000 Franken dotiert.

Die Künstlerin habe als Fotografin und Fotoreporterin Bekanntheit erlangt. Schon früh sei Katharina Vonow in die Welt hinausgezogen. Weiter habe sie sich zur Heilerin und bildenden Künstlerin und Malerin ausgebildet.

Heute lebe Vonow wieder in Graubünden. Sie male, zeichne, lehre und beginne, wieder zu fotografieren. Mit dem Kulturpreis 2026 würdige die Regierung das reiche Leben und Werk der Künstlerin.

Laut Kanton vergibt die Regierung ausserdem acht Anerkennungspreise und fünf Förderungspreise in der Höhe von je 20’000 Franken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft