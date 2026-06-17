Künstlerin Katrin Keller erhält Auszeichnung der Stadt Luzern

Keystone-SDA

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Die Stadt Luzern vergibt die jährliche Auszeichnung "spot on" an Katrin Keller. Somit kann die Künstlerin ihre erste umfassende Monografie publizieren, wofür 25'000 Franken zur Verfügung stehen.

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(Keystone-SDA) Kellers künstlerische Arbeit sei konzeptionell geprägt und zeichne sich durch ihre Ausrichtung auf neue Orte und Situationen aus, schrieb die Stadt am Mittwoch in einer Mitteilung. Ihre vielfältigen Arbeiten bewegen sich zwischen Video, Skulptur, Installation, Zeichnung, Fotografie und Klang. Die städtische Kommission Bildende Kunst überzeugte ihr Werk durch die konsequente Auseinandersetzung mit Fragen von Instabilität, Veränderung und Wahrnehmung.

Nun soll sie ihre Arbeiten in einer Erstpublikation dokumentieren können. Dies soll Gelegenheit geben, sich bei Galerien, Museen, Projekten oder Wettbewerben zu präsentieren.

Keller lebt und arbeitet in der Stadt Luzern. An der Hochschule Luzern Kunst und Vermittlung schloss sie 2012 ihren Master in Fine Arts ab.