Künstlerin Zoe Scarlett ist Mutter geworden

Keystone-SDA

Die Basler Burlesque-Tänzerin Zoe Scarlett ist erstmals Mutter geworden. "Vor knapp zwei Monaten hat uns das Leben das schönste Geschenk gemacht, das wir uns hätten vorstellen können", schrieben Scarlett und ihr Mann Thomas Schilter auf Instagram.

(Keystone-SDA) «Wir durften Eltern werden – von einem wunderschönen, gesunden kleinen Mädchen. Es hat einfach Boom gemacht – und auf einmal ist alles anders und wunderschön. Unser Herz explodiert fast vor Glück», hiess es zu einem Bild von Scarlett mit einer auf ihrem Babybauch aufgemalten Bombe, die gerade von Ehemann Schilter gezündet wird.

»Was wir gerade erleben, ist unbeschreiblich: so viel Liebe, so viel Dankbarkeit, so viel Freude und Staunen über dieses kleine Wesen. Willkommen im Leben, kleines Wunder. Du machst unsere Welt noch schöner», schrieben die beiden weiter.

Auf einem zweiten Bild ist die Bombe dann geplatzt: Scarlett und Schilter sind mit Russ bedeckt und halten ihre Tochter im Arm, deren Gesicht von einem Emoji verdeckt ist. Blick.ch hatte zuerst darüber berichtet – und weiss auch den Namen der Neugeborenen: Jolene, wie der gleichnamige Song der US-amerikanischen Sängerin Dolly Parton.

Der 44-jährige Schilter und die 40-jährige Künstlerin aus Basel hatten vor rund einem Jahr in den USA geheiratet.