Küssnacht SZ macht bei Mittelinseln Kehrtwende

Keystone-SDA

In Küssnacht SZ werden in einer Tempo-30-Zone vorübergehend zwei Mittelinseln errichtet. Die beiden festen Mittelinseln waren an diesen Stellen erst vor wenigen Monaten entfernt worden.

(Keystone-SDA) Er reagiere damit auf eine Petition mit 579 Unterschriften, teilte der Bezirksrat am Donnerstag mit. Er reiche nun in Kürze ein Baugesuch für die beiden temporären Mittelinseln ein.

Im Dorfzentrum von Küssnacht gilt seit 2020 Tempo 30. Die Mittelinseln bei der Kantonalbank und der Einmündung Grepperstrasse wurden wegen des neuen Temporegimes als nicht mehr nötig erachtet und sollten entfernt werden. Der Bezirk wollte mit dem Rückbau aber bis zur Umsetzung der neuen Zentrumsgestaltung warten.

Weil in diesem Sommer die Tour de Suisse durch das Dorf fuhr, wurden die beiden Mittelinseln doch schon früher entfernt. Dies kam nicht bei allen gut an: Eine Petition verlangte Massnahmen, um die Sicherheit für Fussgängerinnen und Fussgänger zu erhöhen.

Der Bezirksrat prüfte mehrere Massnahmen. Wie er in seiner Mitteilung schrieb, haben sich Mittelinseln als die beste Lösung erwiesen. Um Kosten zu sparen, will der Bezirk temporäre Mittelinseln mieten und keine festen bauen.

In Anbetracht der geplanten Zentrumsgestaltung sei eine temporäre Lösung weitaus sinnvoller als eine fixe Installation, erklärte der Bezirksrat. Der Baustart für die Umsetzung der Zentrumsgestaltung sei für Ende 2026 oder Anfang 2027 vorgesehen.