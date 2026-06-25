Küssnacht SZ plant neue modulare Asylunterkunft

Keystone-SDA

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Der Bezirk Küssnacht hat die Projektierung für die neue Asylunterkunft auf dem Areal Luterbach ausgeschrieben. Die Asylunterkunft soll die bestehende Containeranlage ersetzen und Platz für rund 70 Personen schaffen, teilte der Bezirk am Donnerstag mit.

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(Keystone-SDA) Das Küssnachter Stimmvolk hatte im Mai 2025 einen Ersatzneubau auf dem Sportareal Luterbach mit über 55 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Geplant war ein Bau auf sechs Stockwerken für bis zu rund 100 Personen.

Nun ist eine dreigeschossige Unterkunft in Modulbauweise vorgesehen, wie es in der Mitteilung hiess. Die Ausschreibung erfolgt ab 1. Juli.

Die neue Anlage soll 14 Wohnungen, Gemeinschaftsflächen, eine Waschküche, Lagerräume und ein Betreuungsbüro umfassen. Insgesamt sind rund 1200 Quadratmeter Geschossfläche vorgesehen. Das Gebäude soll laut dem Bezirksrat «flexibel nutzbar» sein.

Über den Baukredit entscheidet die Küssnachter Bevölkerung voraussichtlich im Juni 2027. Der Bezug der Asylunterkunft ist für Ende 2029 geplant.