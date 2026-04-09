Küssnacht SZ will Oberstufenschulhäuser ausbauen

Keystone-SDA

Die Bezirksschulen Küssnacht SZ benötigen mehr Platz. In einem ersten Schritt sollen die Oberstufenschulhäuser Ebnet 1 und 2 für 31,8 Millionen Franken saniert und aufgestockt werden. Die Stimmberechtigten können voraussichtlich am 14. Juni über den Kredit entscheiden.

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(Keystone-SDA) Die Kapazitäten der Küssnachter Schulen seien ausgeschöpft, teilte der Bezirk am Donnerstag mit. Es fehlten Klassenzimmer, Fachräume, Gruppenräume und Turnmöglichkeiten.

Der Bezirk geht davon aus, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler von heute 1330 bis 2030 um 290 steigen wird. Er erarbeitete deswegen eine Schulraumstrategie. Diese sieht als erste Massnahme einen Ausbau der Oberstufe vor.

In den Schulanlagen Ebnet 1 und 2 sollen nach Angaben des Bezirks moderne und flexible «Lernumgebungen» geschaffen werden. In die Schulhäuser sollen auch Angebote wie Logopädie und Psychomotorik integriert werden. Die Musikschule soll Räume mit besserer Akustik erhalten. Aula und alte Bibliothek sollen breiter nutzbar werden.

Von den knapp 32 Millionen Franken entfallen rund 8 Millionen Franken auf Sanierungen. Die Reserven betragen etwa 2,7 Millionen Franken.

Heissen die Stimmberechtigten den Kredit gut, soll im Sommer 2027 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Inbetriebnahme der sanierten und erweiterten Schulanlagen Ebnet 1 und 2 erfolge etappenweise bis März 2030, teilte der Bezirk mit.