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Kabelstörung führte zu Stromausfall in der Region Lyssach

Keystone-SDA

Ein Kabeldefekt im Mittelspannungsnetz hat am Sonntagnachmittag in Teilen der Berner Gemeinden Lyssach, Kernenried und Zauggenried einen Stromausfall verursacht. Die Genossenschaft Elektra stellte die Versorgung in allen betroffenen Gebieten nach gut vier Stunden wieder her.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ursache für den Unterbruch ab 15.20 Uhr war eine Kabelstörung der BKW zwischen den Trafostationen Oberdorf und Unterdorf in Kernenried, wie Elektra am Montag in einer Mitteilung schrieb.

Schutzeinrichtungen schalteten die betroffenen Anlagen daraufhin automatisch ab. Nach rund eineinhalb Stunden waren Lyssach sowie grosse Teile von Kernenried und Zauggenried wieder mit Strom versorgt.

Für die übrigen Gebiete Unterdorf, Moos und Mühlematte ging ein Generator in Betrieb. Um 20.00 Uhr war die Stromversorgung auch dort wieder hergestellt.

Die Reparaturarbeiten dauerten am Montag zunächst an, wie es weiter hiess. Dadurch könne es vereinzelt zu kurzen Stromunterbrüchen kommen.

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