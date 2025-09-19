The Swiss voice in the world since 1935
Kambundjis schwierige Suche nach Schwangerschaftstest in China

Keystone-SDA

Der Schweizer Sprintstar Mujinga Kambundji hat in China von ihrer Schwangerschaft erfahren. In der SRF-Sendung "Gredig direkt" von Donnerstag sagte sie, wie schwierig unter anderem die Suche nach einem Schwangerschaftstest gewesen sei.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Sie sei sich ihrer Schwangerschaft sicher gewesen, habe aber keinen Test gehabt, sagte sie. Es sei aber nicht einfach gewesen, in einem Land, in dem Google Maps nicht funktioniere, eine Apotheke zu finden.

Sie fand eine, und nun konnte sie Google als Hilfe gut gebrauchen. Dank der Translate-Funktion habe sie die Anleitung zum Test übersetzen können, sagte sie.

In wenigen Wochen wird die Leichtathletin zum ersten Mal Mutter. Trotz ihrer Schwangerschaft bleibt für Kambundji ein grosses Ziel, wieder in den Profisport zurückzukehren. Als grosses Vorbild nannte sie im TV-Talk mit Urs Gredig die Tennisspielerin Belinda Bencic, die Mutterschaft und Spitzensport gut und erfolgreich zu verbinden wisse.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
