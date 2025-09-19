Kambundjis schwierige Suche nach Schwangerschaftstest in China

Keystone-SDA

Der Schweizer Sprintstar Mujinga Kambundji hat in China von ihrer Schwangerschaft erfahren. In der SRF-Sendung "Gredig direkt" von Donnerstag sagte sie, wie schwierig unter anderem die Suche nach einem Schwangerschaftstest gewesen sei.

(Keystone-SDA) Sie sei sich ihrer Schwangerschaft sicher gewesen, habe aber keinen Test gehabt, sagte sie. Es sei aber nicht einfach gewesen, in einem Land, in dem Google Maps nicht funktioniere, eine Apotheke zu finden.

Sie fand eine, und nun konnte sie Google als Hilfe gut gebrauchen. Dank der Translate-Funktion habe sie die Anleitung zum Test übersetzen können, sagte sie.

In wenigen Wochen wird die Leichtathletin zum ersten Mal Mutter. Trotz ihrer Schwangerschaft bleibt für Kambundji ein grosses Ziel, wieder in den Profisport zurückzukehren. Als grosses Vorbild nannte sie im TV-Talk mit Urs Gredig die Tennisspielerin Belinda Bencic, die Mutterschaft und Spitzensport gut und erfolgreich zu verbinden wisse.