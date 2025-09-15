The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Kampagne zur Stärkung der Wahlbeteiligung im Kanton Freiburg

Keystone-SDA

Im Vorfeld der Gemeindewahlen im März 2026 hat der Kanton eine Kampagne zur Stärkung der Wahlbeteiligung lanciert. Sie richtet sich auch an Ausländerinnen und Ausländer, die auf Gemeindeebene eine Wahlrecht haben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Erwachsene ausländischer Herkunft mit einer C-Bewilligung, die seit fünf Jahren im Kanton Freiburg wohnhaft sind, können bei den Gemeindewahlen mitbestimmen und kandidieren. Dies ist im Kanton Freiburg seit 2006 so.

Dieses Recht betrifft fast 40’000 Personen. «Diese Möglichkeit verdient es, besser bekannt und sichtbar gemacht zu werden. Es geht um unseren sozialen Zusammenhalt», betonte Patrice Borcard, Präsident der kantonalen Kommission für die Integration von Migrantinnen und Migranten und für Rassismusprävention. Sie hat das Projekt zusammen mit dem Freiburger Gemeindeverband ins Leben gerufen.

Wählen bedeute, ein Recht auszuüben, schreibt der Kanton in einer Mitteilung vom Montag. Dies bedeute auch, «an den Entscheidungen teilzunehmen, die unseren Alltag prägen». Die Kampagne unter dem Motto «Ihre Stimme zählt!» will die gesamte Bevölkerung sensibilisieren.

Die Kampagne stellt verschiedene Materialien zur Verfügung, darunter ein Erklärvideo «Wie wähle ich?». Menschen mit Migrationshintergrund erklären aus ihrer Sicht, warum es wichtig ist, wählen zu gehen.

Die Direktorin des Gemeindeverbands, Micheline Guerry-Berchier, betonte, dass «die Gemeindepolitik entscheidend ist: Sie ist die erste Entscheidungsebene, die den Bedürfnissen der Einwohner am nächsten ist. Jeder Wahlzettel zählt, jede Stimme macht einen Unterschied».

Die freiburgischen Gemeindebehörden werden alle fünf Jahre neu gewählt, alle zur selben Zeit. Im kommenden März ist der erste Wahlgang auf den 8. März angesetzt, der zweite auf den 29. März.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
36 Likes
27 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft