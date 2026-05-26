Kampf gegen asiatische Tigermücke in Berner Quartier erfolgreich

Mit gezielten Massnahmen und der Mithilfe der Bevölkerung konnte der Bestand an asiatischen Tigermücken im Berner Obstbergquartier weiter reduziert werden. Die tagaktive Stechmücke gilt als invasiv und kann Krankheitserreger übertragen.

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Die Bekämpfung wird, wie in den Vorjahren, auch 2026 vorläufig fortgesetzt: Von Mai bis voraussichtlich Ende Oktober werden monatlich alle Schächte mit stehendem Wasser mit einem biologischen Larvizid behandelt. Dieses wirkt gezielt gegen Mückenlarven und ist für Menschen und andere Tiere unbedenklich, wie der Stadtberner Gemeinderat in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt.

Die Bevölkerung wird gebeten, auch weiterhin Wasseransammlungen zu vermeiden, da die Mücken Eier in stehendes Wasser ablegen. 2024 wurde im Mattequartier eine Tigermücke gefunden. Im Rahmen eines Monitorings wurden keine weiteren Exemplare nachgewiesen.

Dies deutet laut Stadt darauf hin, dass es in der Matte keinen etablierten Bestand gibt. 2025 wurden ausserhalb des Obstbergquartiers keine Exemplare gefunden.

Die asiatische Tigermücke wurde 2003 erstmals in der Schweiz, im Kanton Tessin gefunden. Um das Jahr 2019 wurden auch in Bern erste Exemplare bestimmt. Die Mücken konnten sich im Obstbergquartier etablieren und werden seit einigen Jahren bekämpft. Sie können Krankheitserreger wie Dengue-, Chikungunya- und Zika-Viren übertragen.

Gemäss der Stadt wurden in der Schweiz bisher keine solchen Übertragungen festgestellt und das Risiko dafür ist sehr gering.

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