Kampf gegen Waldbrände in Frankreich dauert an

Keystone-SDA

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In Frankreich kämpft die Feuerwehr weiterhin mit einem Grossaufgebot gegen mehrere grosse Waldbrände an der Atlantikküste und im Süden des Landes. Bedrohlich blieb die Lage an der bei deutschen Touristen beliebten Küste bei Bordeaux, wo seit Mittwoch rund 20.000 Menschen vor allem von Campingplätzen und Ferienanlagen evakuiert wurden. Wann sie in ihre Urlaubsquartiere zurückkönnen, ist noch vollkommen offen.

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(Keystone-SDA) Vorläufig kamen die Betroffenen in Notunterkünften und Ausweichquartieren in angrenzenden Urlaubsorten unter. In Bordeaux wurde auch eine Messehalle zur Einquartierung evakuierter Touristen geöffnet. Die Gendarmerie koordinierte die Evakuierungen und bewacht die verwaisten Campingplätze und Ferienzentren, wo viele Menschen Wohnwagen und Zelte zurücklassen mussten.

Lage an Atlantikküste bleibt ungünstig

Wie die Präfektur in Bordeaux am Abend mitteilte, hat der Brand sich inzwischen auf 4.800 Hektar ausgedehnt. Die Lage bleibe weiterhin ungünstig, da das Feuer im gesamten betroffenen Gebiet nach wie vor sehr aktiv sei. Auch heute wurden erneut Temperaturen von bis zu 39 Grad in der Region erwartet. Ein Feuerwehrmann wurde bislang verletzt, ansonsten kam niemand ernsthaft zu Schaden.

Die Feuerwehr war mit 800 Kräften, 260 Fahrzeugen, fünf Löschflugzeugen und einem Löschhubschrauber im Einsatz. Drei weitere Löschflugzeuge sollten über den Hilfsmechanismus der Europäischen Union in die Region entsendet werden, hiess es gegen Abend aus Brüssel. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte auf der Plattform X, es kämen zur Unterstützung unter anderem zwei Löschflugzeuge aus Kroatien sowie Hubschrauber aus Tschechien und der Slowakei.

Ein weiterer Brand breitete sich ebenfalls an der Atlantikküste südlich von Bordeaux im Bereich des Ortes Biscarrosse aus. Dort hatte ein Lieferwagen Feuer gefangen und die Flammen griffen schnell auf die Natur über. 1.200 Hektar Fläche brannten bis zum späten Abend bereits nieder und 5.000 Menschen wurden evakuiert.

Brand in Südfrankreich flammt wieder auf

In Südfrankreich flammte unterdessen im bergigen Hinterland nordöstlich von Marseille rund um den Ort Pontevès ein Waldbrand wieder auf, den die Einsatzkräfte zwischenzeitlich einigermassen in den Griff bekommen hatten. Rund 500 Einwohner aus mehreren Orten wurden am Nachmittag vorsorglich evakuiert, ein Teil von ihnen konnte am Abend wieder zurückkehren, teilte das Département Var mit. 800 Feuerwehrleute kämpften unterstützt von mehr als 100 Soldaten gegen den Brand. Löschflugzeuge waren auch hier im Einsatz.

«Heute Abend liefern sich unsere Einsatzkräfte einen regelrechten Kampf gegen die Waldbrände», sagte Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez und hob den Einsatz aller Beteiligten hervor. «An alle, die gegen die Flammen kämpfen, um die Franzosen, ihr Eigentum und unsere Wälder zu schützen: Die Nation steht hinter euch», sagte der Minister.

Frankreich rüstet Militärtransportflieger zum Löschflugzeug um

Angesichts der verheerenden Waldbrände rüstet Frankreich nun kurzfristig ein grosses Militärtransportflugzeug des Typs Airbus A400M für Löscheinsätze um. Die entsprechend ausgerüstete Maschine, die 20 Tonnen Wasser auf einen Schlag abwerfen kann, werde binnen zehn Tagen einsatzklar sein, kündigte das Verteidigungsministerium in Paris an. Die technischen Vorbereitungen, die Ausbildung des Militärpersonals und Testflüge hätten am Montag begonnen.

Der Transportflieger fasst doppelt so viel Wasser wie ein herkömmliches Löschflugzeug. Insgesamt verfügt Frankreich über 67 Löschflugzeuge und Löschhubschrauber. Diese sind seit kurzem angesichts zahlreicher Brände im Dauereinsatz. Erstmals überhaupt fassten Löschflugzeuge kürzlich auch auf der Seine südlich von Paris Wasser, um einen grossen Brand im Wald von Fontainebleau zu bekämpfen.