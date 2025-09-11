Kanton Aargau plant Kleinwindkraftanlage auf Telli-Hochhaus
Auf dem Telli-Hochhaus in Aarau soll künftig eine rund zehn Meter hohe Kleinwindkraftanlage zu stehen kommen. Der Kanton Aargau hat ein entsprechendes Baugesuch für ein fünfjähriges Pilotprojekt bei der Stadt Aarau eingereicht.
(Keystone-SDA) Der Kanton Aargau möchte mit der Installation der Kleinwindkraftanlage auf dem Telli-Hochhaus Erfahrungen im Bereich Windkraft sammeln und diese auswerten, wie die das Departement Finanzen und Ressourcen am Donnerstag mitteilte.
Die Kleinwindkraftanlage mit einer Maximalleistung von 5,5 Kilowatt hat eine Gesamthöhe von zehn Metern und kostet voraussichtlich 55’000 Franken.
Vorgesehen ist, dass die Anlage nach vorliegender Baubewilligung per Mitte 2026 auf dem 85 Meter hohen Telli-Hochhaus installiert wird.