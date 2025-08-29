The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Kanton Aargau reicht Gesuch für Asylgrossunterkunft in Aarau ein

Keystone-SDA

Der Kanton Aargau hat das Baugesuch für das geplante Asyl-Integrationszentrum in der Stadt Aarau eingereicht. Das Zentrum an der Rohrerstrasse soll Platz für rund 250 Personen bieten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Anhörung zum Neubau des Kantonalen Integrationszentrums sei positiv verlaufen, heisst es in einer Medienmitteilung des Departements Gesundheit und Soziales vom Freitag. Das Projekt werde von den Grossratsparteien sowie von Nichtregierungsorganisationen und Interessenverbänden unterstützt.

Im Integrationszentrum werden Familien und Einzelpersonen untergebracht, die das Staatssekretariat für Migration dem Kanton Aargau zuweist. Sie besuchen erste Integrationsangebote wie Deutschkurse. Später wechseln sie in kommunale Unterkünfte oder nehmen selbständig Wohnsitz in einer Gemeinde.

Die geplante grössere Asylunterkunft sei auf die Bedürfnisse der Unterbringung und Betreuung abgestimmt, hiess es in den Anhörungsunterlagen. Dies ermögliche eine «optimale Startphase der Integration» und könne dazu führen, dass Personen schneller wirtschaftliche Selbständigkeit erlangten.

Der Grosse Rat hatte im September 2022 für die Projektierung des Integrationszentrums einen Kredit von knapp 5 Millionen Franken genehmigt. Über den Baukredit in Höhe von 43,5 Millionen Franken wird er voraussichtlich Anfang 2026 entscheiden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
8 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft