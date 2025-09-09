The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Kanton Basel-Stadt zählt 615 schützenswerte Naturobjekte

Keystone-SDA

Im Kanton Basel-Stadt gelten 615 Naturobjekte als schützenswert und 44 Prozent der Tierarten als gefährdet. Das Bau- und Verkehrsdepartement hat das Inventar der schützenswerten Naturobjekte sowie die Roten Listen für Kanton Basel-Stadt aktualisiert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht, zeigt das aktualisierte Naturinventar, dass seltene und schützenswerte Pflanzen und Tiere nicht nur im Wald und auf Landwirtschaftsflächen, sondern auch im Siedlungsgebiet, in Parks, Freizeitgärten sowie auf Industrie- und Bahnarealen vorkommen.

Das Naturinventar wurde erstmals im Jahr 2011 veröffentlicht. 206 Objekte sind gemäss Mitteilung von kantonaler und 373 von lokaler Bedeutung. 36 Objekte seien von landesweiter Relevanz und Teil von nationalen Inventaren.

Viele Pflanzen und Tiere gefährdet

Rund 25 Jahre nach der Erstveröffentlichung seien zudem die Roten Listen auf Basis aktueller Daten überarbeitet worden, heisst es. Sie zeigen den Gefährdungsgrad von Tier- und Pflanzenarten im Kanton auf.

Im Stadtkanton konnten 1165 von 1391 Gefässpflanzenarten eingestuft werden. Demnach seien mehr als die Hälfte der Gefässpflanzen (Farne, Bärlapppflanzen, Moose etc.) ausgestorben oder gefährdet.

609 von 715 Tierarten konnten im Kanton Basel-Stadt eingestuft werden. Bei den zwölf Tiergruppen gelten gemäss Communiqué 44 Prozent als ausgestorben oder gefährdet.

Besonders betroffen sind am Wasser lebende Arten sowie Reptilien, Amphibien, Fledermäuse und Brutvögel. Die Ergebnisse würden den dringenden Handlungsbedarf verdeutlichen, um das Aussterben weiterer Arten zu verhindern, heisst es zudem.

https://www.bs.ch/bvd/stadtgaertnerei/biodiversitaet/lebensraeume

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft