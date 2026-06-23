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Kanton Baselland unterstützt Naturbad «Gleispool» in Münchenstein

Keystone-SDA

Die Baselbieter Regierung hat einen Beitrag von 480'000 Franken für den Bau des Naturschwimmbads "Gleispool" auf dem Dreispitz-Areal in Münchenstein BL gesprochen. Die auf einer ehemaligen Eisenbahnrampe geplante Anlage soll voraussichtlich 2027 eröffnet werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Beitrag stamme aus dem kantonalen Sportanlagenkonzept 4 (KASAK 4), teilte die Baselbieter Regierung am Dienstag in ihrem Bulletin mit. Das Projekt erhöhe die Attraktivität des Dreispitz-Areals und schaffe einen Mehrwert für den Wassersport in der Region.

Bauherrin des längsten Naturbads der Schweiz ist die Christoph Merian Stiftung (CMS). Das 170 Meter lange Becken entsteht auf einer ehemaligen Eisenbahnrampe beim Freilagerplatz. Bestehende Mauern der SBB sollen dabei die Wände des Schwimmbeckens bilden.

Die Anlage wird in verschiedene Zonen unterteilt. Geplant sind ein Planschbecken, ein Pflanzteich sowie ein Schwimmbecken mit einem 100-Meter-Sportbecken, wie die CMS vergangenen Oktober bekanntgab.

Die gesamten Investitionskosten belaufen sich auf 8,8 Millionen Franken. Die CMS übernimmt davon 4,8 Millionen Franken. Weitere 3 Millionen Franken steuert die Frank und Alma Probst Stiftung bei. Die restliche Million will die CMS über Drittmittel finanzieren.

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