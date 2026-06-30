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Kanton Baselland verschärft Hitzemassnahmen an der Ergolz

Keystone-SDA

Die Ergolz darf ab Dienstagmittag von Sissach BL bis zur Rheinmündung zwischen Augst BL und Kaiseraugst AG nicht mehr betreten werden. Dies schliesst ein Bade- und Fischereiverbot ein. Der Kanton Baselland verschärft damit Massnahmen wegen andauernder Trockenheit, wie er am Montagabend mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zudem gilt für die Ergolz und ihre Zuflüsse ein Wasserentnahmeverbot, wie die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) in ihrem Communiqué schreibt – mit Ausnahme von durch die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) bewilligten Entnahmen. Die Verbote würden ab 12.00 Uhr bis auf Widerruf gelten.

Grund für die Massnahme seien die aktuelle Trockenheit und fehlende Niederschläge, heisst es. Die Pegelstände der Fliessgewässer seien weiterhin sehr tief, was zusammen mit hohen Wassertemperaturen zu Hitzestress bei Fischen führe.

Weiterhin gelten bereits zuvor verfügte Massnahmen wie das Feuerverbot im Wald und in Waldnähe, ein Wasserentnahmeverbot aus Gewässern zum Gemeingebrauch sowie das Bade-, Betretungs- und Fischereiverbot am Unterlauf der Birs.

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