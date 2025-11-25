Kanton Bern ebnet Weg für Swiss Football Home in Thun

Keystone-SDA

Der Kanton Bern beteiligt sich mit 7,5 Millionen Franken am Bau des neuen nationalen Fussballzentrums in Thun. Das hat der Grosse Rat am Dienstag einstimmig bei zwei Enthaltungen beschlossen.

(Keystone-SDA) Damit steht fest, dass der Schweizerische Fussballverband (SFV) seinen Sitz von Muri nach Thun verlegt und dort ein Trainingszentrum für seine Nationalteams baut. Das Zentrum entsteht bei der Stockhorn Arena in Thun Süd.

Geplant sind mehrere Fussballfelder, ein Hauptgebäude sowie Flächen, die auch der Öffentlichkeit offenstehen. Kanton und Stadt Thun steuern zusammen 11,5 Millionen Franken zu den Gesamtkosten von rund 45 Millionen Franken bei.

Baustart ist frühestens 2028. Ohne die finanzielle Unterstützung des Kantons hätte der SFV einen anderen Standort in Betracht gezogen.

Zusätzlich zum Investitionsbeitrag sieht der Regierungsrat vor, für das Swiss Football Home ein zinsloses rückzahlbares Darlehen in der Höhe von 7,5 Millionen Franken zu gewähren. Das Darlehen soll über das Verfahren der Neuen Regionalpolitik (NRP) abgewickelt werden.