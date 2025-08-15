The Swiss voice in the world since 1935
Kanton Bern eröffnet Rückkehrzentrum in Büren an der Aare

Der Kanton Bern macht aus der ehemaligen Kollektivunterkunft in Büren an der Aare ein Rückkehrzentrum für Personen mit negativem Asylentscheid. Dieses ersetzt die unterirdische Anlage in Bern-Brünnen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das künftige Rückkehrzentrum in einer privaten Liegenschaft soll Platz für maximal 70 Personen bieten. Die Eröffnung ist laut Mitteilung des Kantons für den Herbst geplant.

Der Migrationsdienst habe länger nach einer geeigneten Ersatzunterkunft für das unterirdische Rückkehrzentrum Bern-Brünnen gesucht. Diese Suche sei nicht einfach gewesen, so die kantonale Sicherheitsdirektion. Bern-Brünnen ist das letzte unterirdische Rückkehrzentrum des Kantons.

Betrieben wird die künftige Unterkunft in Büren an der Aare von der Firma ORS Service AG. Sie ist für den Betrieb der sechs Rückkehrzentren des Kantons zuständig.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

