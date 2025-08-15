Kanton Bern eröffnet Rückkehrzentrum in Büren an der Aare
Der Kanton Bern macht aus der ehemaligen Kollektivunterkunft in Büren an der Aare ein Rückkehrzentrum für Personen mit negativem Asylentscheid. Dieses ersetzt die unterirdische Anlage in Bern-Brünnen.
(Keystone-SDA) Das künftige Rückkehrzentrum in einer privaten Liegenschaft soll Platz für maximal 70 Personen bieten. Die Eröffnung ist laut Mitteilung des Kantons für den Herbst geplant.
Der Migrationsdienst habe länger nach einer geeigneten Ersatzunterkunft für das unterirdische Rückkehrzentrum Bern-Brünnen gesucht. Diese Suche sei nicht einfach gewesen, so die kantonale Sicherheitsdirektion. Bern-Brünnen ist das letzte unterirdische Rückkehrzentrum des Kantons.
Betrieben wird die künftige Unterkunft in Büren an der Aare von der Firma ORS Service AG. Sie ist für den Betrieb der sechs Rückkehrzentren des Kantons zuständig.