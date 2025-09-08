Kanton Bern führt Unterhaltsarbeiten am Hagneckkanal durch

Keystone-SDA

Die bernische Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) macht den Hagneckkanal fit für Hochwasser. Hierzu will sie Sand aus dem Uferbereich abtragen und das vollständige Abflussprofil des Kanals wiederherstellen, wie sie am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Sand werde der Aare zurückgegeben, schrieb der Kanton in einer Mitteilung. Dadurch werden im Hagneckdelta neue Flachwasserzonen entstehen.

Um diese Arbeiten ausführen zu können, muss die BVD Gehölz im Uferbereich entfernen. Als Ersatzmassnahmen baut sie im Flusslauf Unterstände für Jungfische ein und pflanzt entlang des Ufers einheimische und standorttypische Gehölze an. Schliesslich sät sie im Uferbereich wieder Wiesenmischungen an.

Die Hochwasser der vergangenen Jahre haben gemäss der BVD mehrere tausend Kubikmeter Sand auf den Uferbereich des Hagneckkanals gespült.