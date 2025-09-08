The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Kanton Bern führt Unterhaltsarbeiten am Hagneckkanal durch

Keystone-SDA

Die bernische Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) macht den Hagneckkanal fit für Hochwasser. Hierzu will sie Sand aus dem Uferbereich abtragen und das vollständige Abflussprofil des Kanals wiederherstellen, wie sie am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Sand werde der Aare zurückgegeben, schrieb der Kanton in einer Mitteilung. Dadurch werden im Hagneckdelta neue Flachwasserzonen entstehen.

Um diese Arbeiten ausführen zu können, muss die BVD Gehölz im Uferbereich entfernen. Als Ersatzmassnahmen baut sie im Flusslauf Unterstände für Jungfische ein und pflanzt entlang des Ufers einheimische und standorttypische Gehölze an. Schliesslich sät sie im Uferbereich wieder Wiesenmischungen an.

Die Hochwasser der vergangenen Jahre haben gemäss der BVD mehrere tausend Kubikmeter Sand auf den Uferbereich des Hagneckkanals gespült.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft