Kanton Bern kündigt Freinacht für WM-Spiel Argentinien-Schweiz an

Keystone-SDA

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Der Kanton Bern hat für das WM-Viertelfinalspiel der Schweizer Fussballnationalmannschaft gegen Argentinien in der Nacht auf Sonntag eine Freinacht auf seinem gesamten Gebiet beschlossen. Damit fällt die Sperrstunde für alle Gastronomiebetriebe weg.

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(Keystone-SDA) Das teilte die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Mittwoch mit.

Die Partie zwischen Argentinien und der Schweiz wird am frühen Sonntagmorgen um 03.00 Uhr Schweizer Zeit angepfiffen. Das Spiel findet in Kansas City statt. Die Schweiz steht erstmals seit 1954 in den Viertelfinals der Fussball-WM.