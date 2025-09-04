The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Kanton Bern legt Grundstein zur Weiterentwicklung der Velowege

Keystone-SDA

Der Kanton Bern will seine Velowege weiter entwickeln. Dazu hat der Regierungsrat den Sachplan Velowegnetz 2025 genehmigt. Insbesondere sollen zwischen regional bedeutenden Räumen durchgängige Velobahnen entstehen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Damit sind gut ausgebaute, stark genutzte «Premium»-Velowege gemeint. Sie sollen das Velo auch auf Verbindungen von mehr als fünf Kilometern zu einer attraktiven Alternative für Pendlerinnen und Pendler machen, wie der Regierungsrat in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Mit sogenannten Velohauptverbindungen sollen zudem auch regional bedeutende Zentren und Ziele für den Veloalltagsverkehr gut verbunden werden. Ziel ist ein dichtes Netz von Velowegen.

Weiter übernimmt der Kanton künftig die Kosten für Ersatzverbindungen, falls Velowege für den Alltagsverkehr nicht auf Kantonsstrassen umgesetzt werden können, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Erste Abschnitte befinden sich bereits in der Planung, beispielsweise im Worblental.

Mountainbike-Routen aufgenommen

Das Velofreizeitnetz enthält neben den Velowanderrouten neu auch Mountainbike-Routen. Der Kanton Bern legt die wichtigen Mountainbike-Routen planerisch fest, signalisiert diese und leistet Beiträge an Investitionen in diese Routen.

Der Sachplan sieht in geeigneten Räumen die gemeinsame Nutzung von Wegen durch Wandernde und Bikende vor. Hierfür werden das Mountainbike- und das Wanderwegnetz aufeinander abgestimmt.

Das im Sachplan 2025 dargestellte Mountainbike-Netz enthält in erster Linie bestehende Routen von Schweizmobil und erste Mountainbike-Routen aus regionalen Planungen.

Es soll durch weitere Mountainbike-Routen mit kantonaler Netzfunktion ergänzt werden. Gegenwärtig laufen diverse regionale Mountainbike-Planungen. Auf deren Basis sollen 2027 neue Mountainbike-Routen in den Sachplan aufgenommen und bestehende Routen optimiert werden.

Der Sachplan Veloverkehr enthält die kantonale Strategie für den Veloverkehr und ist die planerische Grundlage für die Umsetzung der strategischen Stossrichtung der kantonalen Mobilitätsstrategie. Der Sachplan 2025 ersetzt den bestehenden aus dem Jahr 2014.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
65 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft