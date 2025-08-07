The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Kanton Bern macht vorwärts im Kampf gegen den Lehrpersonenmangel

Keystone-SDA

Pünktlich auf das neue Schuljahr sind alle unbefristeten Stellen an der Berner Volksschule besetzt worden. Die Bildungsdirektion des Kantons Bern verbucht die bisherigen Massnahmen gegen den Lehrpersonenmangel als Erfolg.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) So werden beispielsweise Klassenlehrpersonen seit dem Schuljahr 2024/25 mit einer Funktionszulage sowie zusätzlichen Stellenprozenten entlastet. «Das war ein sehr wichtiger Schritt», sagte Regierungsrätin Christine Häsler (Grüne) am Donnerstag vor den Medien.

Per anstehendem Schuljahr werden zudem die Pensen der Schulleitungen aufgestockt, wie bereits bekannt war. Als nächstes sollen auch die Schulsekretariate gestärkt werden, hiess es in einem Communiqué der Bildungsdirektion.

Das neue Schuljahr startet in den meisten Berner Gemeinden am kommenden Montag, im Berner Jura und in der Stadt Biel wird ab der Woche darauf wieder die Schulbank gedrückt. Rund 116’500 Kinder und Jugendliche besuchen die Berner Kindergärten und Volksschulen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Jessica Davis Plüss

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Melanie Eichenberger

Wie feiern Sie den Schweizer Nationalfeiertag im Land, wo Sie aktuell leben?

Haben Sie eine bestimmte Tradition für den Geburtstag der Schweiz? Schreiben Sie uns, wo Sie leben und wie Sie den Nationalfeiertag zelebrieren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft