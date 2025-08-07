Kanton Bern macht vorwärts im Kampf gegen den Lehrpersonenmangel

Keystone-SDA

Pünktlich auf das neue Schuljahr sind alle unbefristeten Stellen an der Berner Volksschule besetzt worden. Die Bildungsdirektion des Kantons Bern verbucht die bisherigen Massnahmen gegen den Lehrpersonenmangel als Erfolg.

1 Minute

(Keystone-SDA) So werden beispielsweise Klassenlehrpersonen seit dem Schuljahr 2024/25 mit einer Funktionszulage sowie zusätzlichen Stellenprozenten entlastet. «Das war ein sehr wichtiger Schritt», sagte Regierungsrätin Christine Häsler (Grüne) am Donnerstag vor den Medien.

Per anstehendem Schuljahr werden zudem die Pensen der Schulleitungen aufgestockt, wie bereits bekannt war. Als nächstes sollen auch die Schulsekretariate gestärkt werden, hiess es in einem Communiqué der Bildungsdirektion.

Das neue Schuljahr startet in den meisten Berner Gemeinden am kommenden Montag, im Berner Jura und in der Stadt Biel wird ab der Woche darauf wieder die Schulbank gedrückt. Rund 116’500 Kinder und Jugendliche besuchen die Berner Kindergärten und Volksschulen.