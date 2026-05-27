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Kanton Bern passt Naturschutzgebiet Buhüttli bei Schangnau an

Keystone-SDA

Der Kanton Bern hat den Perimeter des Naturschutzgebiets "Buhüttli" in der Gemeinde Schangnau angepasst. Dieser beinhaltet neu das ganze Hochmoor.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Naturschutzgebiet liegt auf 1150 Meter über Meer zwischen Bumbach und Hohgant. Es umfasst ein Hochmoor von nationaler Bedeutung sowie dessen hochmoortypisches Umfeld.

Das Gebiet zieht sich auf einer Länge von 600 Metern über mehrere kleinere Geländestufen und bietet einen wertvollen Lebensraum für Auerhühner und weitere Raufusshühner, wie der Kanton am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Um die Moorflächen zu regenerieren, sollen ein illegal erstellter Entwässserungsgraben entfernt und eine Trinkwasserfassung zurückgebaut werden. Gegen den Schutzbeschluss kann innert 30 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht geführt werden.

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