Kanton Bern plant neues Ausbildungszentrum für Bevölkerungsschutz

Keystone-SDA

Die Berner Kantonsregierung plant gemeinsam mit der Gebäudeversicherung Bern in Utzenstorf ein gemeinsames Aus- und Weiterbildungszentrum für Feuerwehr, Zivilschutz und Kantonspolizei. Sie hat eine Strategie und einen Kredit zuhanden des Grossen Rates verabschiedet.

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(Keystone-SDA) Das Projekt heisst «Sirius3». Die Anforderungen von Feuerwehr, Zivilschutz und Polizei an die Infrastrukturen seien «weitgehend vergleichbar oder sogar identisch», teilten die Regierungsräte Philippe Müller (FDP) und Christoph Ammann (SP) am Mittwoch vor den Medien mit.

Ein gemeinsames Zentrum ermöglicht bauliche und betriebliche Synergien, gemeinsame Trainings und erfülle heutige Umweltstandards. «Das Projekt ist für den Bevölkerungsschutz wichtig und wegweisend», betonte Müller.

Eine eingezonte Parzelle in der Gemeinde Utzenstorf schnitt bei der Standortevaluation am besten ab. Für den Bau rechnet der Kanton mit Gesamtkosten von rund 160 Millionen Franken. Der Kanton soll 100 Millionen beisteuern. Der Grosse Rat wird sich erstmals in der Herbstsession 2026 mit dem Thema beschäftigen.