Kanton Bern schliesst Kollektivunterkunft in Schafhausen i. E.

Keystone-SDA

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Der Kanton Bern schliesst die Kollektivunterkunft in Schafhausen im Emmental per Ende März 2027. Das Gebäude ist in einem schlechten Zustand und die Eintritte haben abgenommen, wie der Gemeinderat von Hasle bei Burgdorf am Montag mitgeteilt hat.

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(Keystone-SDA) Die Gemeinde sei durch die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern (GSI) informiert worden, schrieb er in einer Mitteilung. Die ORS Service AG, welche die Unterkunft im Auftrag des Kantons betreibe, habe den Mietvertrag gekündigt.

Gemäss Mitteilung des Gemeinderats begründet die GSI den Entscheid mit dem baulichen Zustand der Liegenschaft, der für den Betrieb einer Unterkunft nicht mehr tragbar sei. Auch seien die Zuweisungen für schutzsuchende Personen in den Kanton Bern rückläufig.

Zuvor hatte die GSI am Montagmorgen bereits bekanntgegeben, dass sie die geplante Kollektivunterkunft im ehemaligen Institut Kandersteg nicht realisieren wird. Die Gemeinde hatte sich gegen die Pläne gewehrt und die Eigentümerschaft gemäss GSI das Gebäude schliesslich «aufgrund der besonders angespannten Situation und der zunehmenden Anfeindungen» doch nicht zur Verfügung gestellt.

GSI-Sprecher Gundekar Giebel sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass dem Kanton Bern Unterkünfte fehlen würden. «Der Bedarf nach Kollektivunterkünften ist weiterhin hoch.»