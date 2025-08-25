The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Kanton Bern soll Regierung weiterhin nach Majorzverfahren wählen

Keystone-SDA

Die Berner Kantonsregierung will, dass ihre Mitglieder weiterhin nach dem Majorzverfahren gewählt werden. Das ging aus ihrer am Montag veröffentlichten Antwort auf eine Motion hervor, die einen Wechsel auf das Proporzverfahren zum Ziel hatte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Parlamentsmitglieder der EDU, SVP GLP und EVP wollten damit erwirken, dass die Regierungsratswahlen ab 2030 im Proporzverfahren durchgeführt werden. Dabei werden Kandidierende nicht direkt gewählt, sondern die Sitze auf verschiedene Parteien verteilt – so, wie es zum Beispiel bei den Nationalratswahlen üblich ist.

Ein proportionales Sitzzuteilungsverfahren vermeide die gröbsten Verzerrungen und könne politische Stabilität fördern, machten die Motionäre geltend. Dadurch erhielten die Wahlberechtigten eine grössere Auswahl und somit einen grösseren Einfluss auf das Resultat. Ausserdem würde eine Ersatzwahl bei Rücktritten hinfällig, was dem Kanton Kosten einsparen würde, hiess es im Vorstoss.

Die Regierung wiederum sprach sich wie bereits in Vorjahren für das bisherige Majorzsystem aus und beantragte dem Parlament die Ablehnung. Der Grosse Rat hatte in der Vergangenheit mehrere vergleichbare Begehren abgelehnt.

Die geltenden Hürden würden den Gewählten eine hohe demokratische Legitimation verschaffen, schrieb die Regierung in ihrer Antwort. Weiter gab sie zu bedenken, dass eine Proporzwahl keine breitere Auswahl an Kandidatinnen und Kandidaten garantiere, zumal die Parteigremien eine Vorauswahl treffen.

Eine mögliche Über- oder Untervertretung gewisser Parteien sei bei Majorzwahlen zudem gewollt und unausweichlich: Kandidierende müssten über die eigene Partei hinweg unterstützt werden, um Wahlchancen zu haben.

Die Kantone können selber bestimmen, wie sie die Wahl ihrer Kantonsregierung gestalten. Derzeit gilt einzig im Kanton Tessin das Proporzsystem, wie der Berner Regierungsrat schrieb. Allerdings wählen zahlreiche Berner Gemeinden ihre Exekutive nach dem Proporzprinzip, zum Beispiel Bern und Biel.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
15 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
19 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft