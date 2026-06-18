The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Kanton Bern spricht 200’000 Franken für Ebola-Hilfe

Keystone-SDA

Der Berner Regierungsrat hat 200'000 Franken für die Bekämpfung des Ebola-Virus in der Demokratischen Republik Kongo bewilligt. Das Geld aus dem Lotteriefonds geht an die Organisation Ärzte ohne Grenzen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Ärzte ohne Grenzen (Médecins sans Frontières) setzen seit Mai verschiedene Massnahmen um, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte. Dazu zählten etwa die Versorgung und Isolierung von Erkrankten, die Sensibilisierung der Bevölkerung und sichere Bestattungen. Zudem hat die Organisation ein Ebola-Behandlungszentrum eingerichtet.

In der Demokratischen Republik Kongo sind laut dem Kanton Bern bereits über 600 Ebola-Fälle bestätigt worden und mehr als 100 Menschen gestorben. Für diese seltene Variante des Virus gibt es weder zugelassene Medikamente noch Impfstoffe.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft