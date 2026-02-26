Kanton Bern unterstützt 9 Projekte mit Geld aus dem Lotteriefonds

Keystone-SDA

Die Berner Kantonsregierung spricht Geld aus dem Lotteriefonds für neun Projekte. Insgesamt verteilt sie den Betrag von einer knappen Million Franken.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Regierung streicht in ihrer Mitteilung vom Donnerstag unter anderem den gemeinnützigen Verein «Tech against Violence» heraus. Dieser erhalte einen Beitrag zur Weiterentwicklung seiner viersprachigen Online-Lösung «way_out».

Dieses Angebot solle einen Beitrag zur Gewaltprävention leisten. Es ermögliche Personen, die gewalttätig seien oder zu Gewalt neigten, einen niederschwelligen Zugang zu Informationen sowie Hilfs- und Unterstützungsangeboten.

Weiter unterstützt der Regierungsrat die Wanderausstellung «Phänomena on Tour». Sie hat zum Ziel, Naturwissenschaften, Technik und Umweltphänomene interaktiv erlebbar zu machen.

Ebenfalls unterstützt die Regierung die Emmentalischen Musiktage. Sie finden vom 12. bis 14. Juni in Zollbrück statt.