Kanton Bern unterstützt Renaturierung im Grossen Moos

Keystone-SDA

Der Berner Regierungsrat hat einen Kantonsbeitrag von 1,59 Millionen Franken für ein Renaturierungsprojekt im Grossen Moos gesprochen. Damit soll ein ein 1,8 Kilometer langes Gewässer zwischen dem Kallnach-Kanal und dem Hauptkanal im Berner Seeland entstehen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zudem sind in diesem Bereich grossflächige Feuchtgebiet-Lebensräume vorgesehen, teilte der Regierungsrat am Donnerstag mit. Im Rahmen des Projekts werde die schon länger angestrebte Wiedervernetzung des Aarewassers mit dem Broyekanal umgesetzt.

Die benötigten Flächen stellen die Einwohner- und die Burgergemeinde Kallnach sowie das Energieunternehmen BKW zur Verfügung, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Das Grosse Moos liegt zwischen dem Murten-, Neuenburger- und Bielersee.