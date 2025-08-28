Kanton Bern unterstützt Renaturierung im Grossen Moos
Der Berner Regierungsrat hat einen Kantonsbeitrag von 1,59 Millionen Franken für ein Renaturierungsprojekt im Grossen Moos gesprochen. Damit soll ein ein 1,8 Kilometer langes Gewässer zwischen dem Kallnach-Kanal und dem Hauptkanal im Berner Seeland entstehen.
(Keystone-SDA) Zudem sind in diesem Bereich grossflächige Feuchtgebiet-Lebensräume vorgesehen, teilte der Regierungsrat am Donnerstag mit. Im Rahmen des Projekts werde die schon länger angestrebte Wiedervernetzung des Aarewassers mit dem Broyekanal umgesetzt.
Die benötigten Flächen stellen die Einwohner- und die Burgergemeinde Kallnach sowie das Energieunternehmen BKW zur Verfügung, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Das Grosse Moos liegt zwischen dem Murten-, Neuenburger- und Bielersee.