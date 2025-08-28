The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Kanton Bern unterstützt Renaturierung im Grossen Moos

Keystone-SDA

Der Berner Regierungsrat hat einen Kantonsbeitrag von 1,59 Millionen Franken für ein Renaturierungsprojekt im Grossen Moos gesprochen. Damit soll ein ein 1,8 Kilometer langes Gewässer zwischen dem Kallnach-Kanal und dem Hauptkanal im Berner Seeland entstehen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zudem sind in diesem Bereich grossflächige Feuchtgebiet-Lebensräume vorgesehen, teilte der Regierungsrat am Donnerstag mit. Im Rahmen des Projekts werde die schon länger angestrebte Wiedervernetzung des Aarewassers mit dem Broyekanal umgesetzt.

Die benötigten Flächen stellen die Einwohner- und die Burgergemeinde Kallnach sowie das Energieunternehmen BKW zur Verfügung, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Das Grosse Moos liegt zwischen dem Murten-, Neuenburger- und Bielersee.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft