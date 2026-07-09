Kanton Bern unterstützt vier Kultur- und Gesellschaftsprojekte

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Der Regierungsrat hat für vier Projekte aus den Bereichen Kultur und Gesellschaft insgesamt 791'000 Franken aus dem Lotteriefonds gesprochen. Der grösste Beitrag geht an die Bieler Stiftung Battenberg.

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(Keystone-SDA) Für ihr Projekt «Espace d’Inclusion – Raum der Inklusion» erhält die Stiftung 679’000 Franken. Sie will mittels eines inklusiven Lern-, Arbeits- und Begegnungsraums die Durchmischung von Programmteilnehmenden, Mitarbeitenden und externen Nutzerinnen und Nutzern fördern. Darin soll Wissen rund um Inklusion, Teilhabe und berufliche Integration zeitgemäss vermittelt werden.

Die Stiftung unterstützt gemäss ihrer Website Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Beeinträchtigungen sowie Personen auf Arbeitsplatzsuche bei der beruflichen und sozialen Integration. Ihr Angebot ist zweisprachig.

Die weiteren Beiträge aus dem Lotteriefonds gehen zudem an die Gemeinde La Neuveville, die Einwohnergemeinde Thunstetten und den Verein des Chalets des Jurassischen Blauen Kreuzes in Tramelan, wie der Regierungsrat am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.