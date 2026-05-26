Kanton Bern verfügt über ersten Waldplan der neuen Generation

Keystone-SDA

Der Kanton Bern erneuert seine Regionalen Waldpläne. Jener zum Gebiet der Alpen liegt nun vor. Die Pläne koordinieren die verschiedenen Waldfunktonen und verzahnen sie mit der Raumplanung.

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(Keystone-SDA) Im Berner Oberland hat der Wald beispielsweise vielfach eine Schutzfunktion vor Naturgefahren. In der touristisch geprägten Region hat der Wald aber auch eine Erholungsfunktion, etwa im Zusammenhang mit Aktivitäten wie Wandern, Biken oder Skifahren. Gleichzeitig dient der Wald aber auch als wertvoller Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

Die umfassende Erarbeitung des Regionalen Waldplans Alpen brachte unterschiedliche Arbeitsgruppen an einen Tisch, wie die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Dienstag mitteilte. Im Zentrum stand die Abwägung von Schutzfunktion und Entwicklungsinteressen sowie der Bedeutung des Waldes als Lebensraum.

Der neue Waldplan setzt nun behördenverbindliche Prioritäten. Kernstück eines jeden Plans ist die Waldfunktionenkarte. Sie stellt dar, auf welcher Fläche welche Leistung schwerpunktmässig erfüllt werden muss.

Bisher gab es 28 regionale Waldpläne, neu noch deren vier. Weitere Regionale Waldpläne für die Voralpen, den Berner Jura und das Mittelland folgen. Am Anfang der Arbeiten für einen Regionalen Waldplan stehen die Beschaffung von Grundlagendaten und die Zusammenarbeit mit einer Begleitgruppe. Dann folgt eine öffentliche Mitwirkung und die Vernehmlassung bei den Behörden. Erst danach wird der Plan durch den Kanton genehmigt.