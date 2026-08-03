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Kanton Bern verschickt Steuerrechnungen für 2,5 Milliarden Franken

Keystone-SDA

Im Kanton Bern wird bald die zweite Steuerrate fällig. Die bernische Steuerverwaltung verschickt derzeit rund 590'000 Steuerrechnungen, wie die Finanzdirektion am Montag mitgeteilt hat.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die zweite Steuerrate macht 70 Prozent der voraussichtlich geschuldeten Kantons- und Gemeindesteuern aus, abzüglich bisher geleisteter Zahlungen. Das schrieb die Finanzdirektion in einer Mitteilung.

Diese zweite Rate ist bis zum 19. September 2026 zu bezahlen. Wer zu spät dran ist, schuldet einen Verzugszins von vier Prozent.

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