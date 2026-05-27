Kanton Bern will Gämsen schonen

Keystone-SDA

Die Jägerinnen und Jäger im Kanton Bern sollen in diesem Jahr die Gämsen schonen. Das geht aus der Jagdplanung 2026 hervor, die der Kanton Bern am Mittwoch veröffentlicht hat.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Gamsbestände müssen geschont werden. Deshalb soll der Bestand nur im Napfgebiet sinken, weil dort Wildschäden weiterhin ein Problem sind, wie die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion mitgeteilt hat. Weiter werden die Abschüsse von Gamsböcken neu ausgelost, da es nicht mehr genügend Böcke für alle Jägerinnen und Jäger gibt.

Insgesamt dürfen 1409 Rothirsche, 1209 Gämsen und 5365 Rehe erlegt werden. Beim Rothirsch gelten höhere Abschusszahlen als im Vorjahr. Damit will der Kanton Wald und Landwirtschaft besser vor Wildschäden schützen.