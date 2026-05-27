The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Kanton Bern will Gämsen schonen

Keystone-SDA

Die Jägerinnen und Jäger im Kanton Bern sollen in diesem Jahr die Gämsen schonen. Das geht aus der Jagdplanung 2026 hervor, die der Kanton Bern am Mittwoch veröffentlicht hat.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Gamsbestände müssen geschont werden. Deshalb soll der Bestand nur im Napfgebiet sinken, weil dort Wildschäden weiterhin ein Problem sind, wie die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion mitgeteilt hat. Weiter werden die Abschüsse von Gamsböcken neu ausgelost, da es nicht mehr genügend Böcke für alle Jägerinnen und Jäger gibt.

Insgesamt dürfen 1409 Rothirsche, 1209 Gämsen und 5365 Rehe erlegt werden. Beim Rothirsch gelten höhere Abschusszahlen als im Vorjahr. Damit will der Kanton Wald und Landwirtschaft besser vor Wildschäden schützen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft