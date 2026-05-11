Kanton kann den Ausbau der Kanti Reussbühl planen

Die Kantonsschule Reussbühl erhält bis zum Schuljahr 2030/31 Platz für zusätzliche 18 Klassen. Der Luzerner Kantonsrat hat am Montag einen Sonderkredit von 86,5 Millionen Franken für die Erweiterung der Kanti bewilligt.

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(Keystone-SDA) Das Kantonsparlament hiess das Dekret mit 85 zu 23 Stimmen gut. Sowohl ein Rückweisungsantrag als auch ein Ablehnungsantrag der SVP blieben chancenlos und wurden jeweils mit 87 zu 25 beziehungsweise 87 zu 26 Stimmen abgelehnt. Die SVP kritisierte das Projekt als überteuert und bemängelte insbesondere die hohen Kosten.

Mit dem Ausbau reagiert der Kanton auf die steigenden Schülerzahlen an der Kantonsschule Reussbühl. Geplant ist ein dreigeschossiger Neubau mit zusätzlichen Unterrichtsräumen, modernen Lernlandschaften, einem Mehrzweckraum sowie einer Dreifachturnhalle. Zudem soll die Mensa erweitert werden.

Die Zahl der Klassen soll von heute 41 auf künftig 59 steigen. Insgesamt sollen mit der Erweiterung künftig rund 1200 Schülerinnen und Schüler an der Schule unterrichtet werden können. Die Kanti Reussbühl wurde letztmals 1997 erweitert.

Der Baustart ist für Sommer 2028 geplant. Ende September entscheidet das Luzerner Stimmvolk an der Urne über das Vorhaben. Die Kantonsschule Reussbühl bietet sowohl ein Lang- als auch ein Kurzzeitgymnasium an.