Kanton lässt Boden der Kantonsstrasse Buochs-Beckenried untersuchen

Für die geplante Sanierung der Kantonsstrasse zwischen Buochs und Beckenried plant der Kanton Nidwalden Baugrunduntersuchungen. Bis Mitte Mai kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen, teilte die Baudirektion am Dienstag mit.

(Keystone-SDA) Da Teile der rund einen Kilometer langen Strecke in einem Rutschgebiet liegen, werden die Untersuchungen nötig. Die Abklärungen liefern laut der Mitteilung Grundlagen für die «sicheren Stütz- und Sicherungskonstruktionen» und um die Risiken frühzeitig zu erkennen.

Der rund 60 Jahre alte Strassenabschnitt zwischen der Einmündung Seestrasse und der Fähre entspricht heutigen Sicherheits- und Verkehrsanforderungen nicht mehr, hiess es weiter. Vorgesehen sind die Verbreiterung der Strasse von 6 auf 9,5 Meter und ein durchgehender Veloweg zwischen Buochs und Beckenried. Der Landrat und die Stimmberechtigten stimmten der Sanierung in den Jahren 2024 und 2025 zu.

Die Arbeiten beginnen laut Baudirektion voraussichtlich am 23. Februar und dauern bis etwa Mitte Mai. Währenddessen sei mit «kurzfristigen Verkehrseinschränkungen» zu rechnen, so der Kanton. Bei Bedarf sollen Lotsen den Verkehr regeln.