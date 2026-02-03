The Swiss voice in the world since 1935
Kanton lässt Spital Wetzikon erneut abblitzen

Keystone-SDA

Die Zürcher Gesundheitsdirektion lässt das Spital Wetzikon erneut abblitzen: Es sei nicht Aufgabe des Kantons, das Spital bei der Fertigstellung des Neubaus zu unterstützen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Andere Regionalspitäler hätten ihre Verantwortung wahrgenommen und würden die Probleme eigenverantwortlich angehen, nur das Spital Wetzikon gelange erneut an den Kanton, teilte die Gesundheitsdirektion am Dienstag auf Anfrage von Keystone-SDA mit.

Das Spital Wetzikon habe sich selber in diese Lage gebracht und darüber hinaus auch die Ausgangslage für die anderen Spitäler am Kapitalmarkt erschwert. Der Regierungsrat werde das Gesuch zu gegebener Zeit beantworten. Die Antwort lautet aber, das wird aus der ersten Stellungnahme bereits mehr als klar, Nein.

Das Spital Wetzikon und elf Aktionärsgemeinden erhofften sich vom Kanton eine Staatsgarantie über 50 Millionen Franken. Im Gegenzug sollte das Spitalareal als Pfand gelten.

