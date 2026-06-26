Kanton Luzern exportiert trotz Zöllen mehr in die USA

Keystone-SDA

Teilen

Trotz der Zölle hat der Kanton Luzern 2025 mehr in die USA exportiert als im Vorjahr. Der Gesamtwert aller Exporte sank derweil um 2,4 Prozent, weil die Nachfrage aus Europa zurückging.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Wert der Exporte in die USA nahm um 1,7 Prozent zu, wie Lustat Statistik Luzern am Freitag mitteilte. Er betrug 532 Millionen Franken. Das entspricht gut einem Neuntel des Werts aller Exporte des Kantons. Die USA sind damit weiterhin der zweitwichtigste Absatzmarkt für den Kanton Luzern, hiess es.

Die wichtigste Abnehmerin bleibe die Europäische Union. Jedoch nahm der Wert der Ausfuhren in europäische Länder um 5,6 Prozent ab. Knapp ein Drittel aller Luzerner Ausfuhren ging ins nördliche Nachbarland Deutschland.

Exporte von Maschinen gehen deutlich zurück

Maschinen bilden die wichtigste Gruppe von Exportwaren des Kantons, wie Lustat weiter schrieb. Sie machten 2025 einen Anteil von 19,7 Prozent am Aussenhandel aus. Doch gingen die Ausfuhren von Maschinen um 14,3 Prozent zurück.

Hingegen legten die Exporte pharmazeutischer Produkte stark zu: Ihr Wert stieg im Vergleich zum Vorjahr um 48,3 Prozent.

Insgesamt weist der Kanton Luzern weiterhin ein Handelsbilanzdefizit auf. Die Importe übersteigen die Exporte. 2025 verringerte sich dieses Defizit leicht, von rund 1,3 Milliarden Franken im Vorjahr auf 1,2 Milliarden Franken.

Die Zahlen zu den Exporten stammen aus der neuen Aussenhandelsstatistik des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG). Der Handel mit Gold in Barren, anderen Edelmetallen, Münzen, Edel- und Schmucksteinen sowie Kunst und Antiquitäten ist darin nicht berücksichtigt.

Zum Aussenhandel der Schweiz trug der Kanton Luzern 1,6 Prozent der Exporte bei. Das Land weist insgesamt einen Exportüberschuss auf, wobei der Kanton Basel-Stadt mit einem hohen Handelsbilanzüberschuss diese Bilanz prägt. Pharmazeutische Produkte machen mit 41,7 Prozent nahezu die Hälfte aller Exporte aus der Schweiz aus.