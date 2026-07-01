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Kanton Luzern fördert 13 Kulturprojekte mit total 325’000 Franken

Keystone-SDA

Der Kanton Luzern vergibt Förderbeiträge von insgesamt 325'000 Franken. In den Sparten "Recherchebeiträge", "Entwicklungsbeiträge", "Musik" und "Theater/Tanz" werden 13 Projekte unterstützt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine fünfköpfige Fachjury aus inner- und ausserkantonalen Expertinnen und Experten entschied im Wettbewerbsverfahren über die Vergabe, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Insgesamt waren 50 Dossiers eingegangen. Die ausgewählten Projekte erhalten Unterstützungen in der Höhe von 20’000 bis 25’000 Franken.

Bei der nächsten Ausschreibungsrunde der sogenannten «selektiven Förderung» des Kantons steht in der zweiten Jahreshälfte eine Fördersumme von 480’000 Franken zur Verfügung, hiess es weiter. Dabei vergibt der Kanton auch Werkbeiträge in den Sparten Bildende Kunst und Angewandte Kunst.

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