The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Kanton Luzern rüstet Strassenbeleuchtung auf LED um

Keystone-SDA

Der Kanton Luzern rüstet die Beleuchtung des gesamten Kantonsstrassennetzes auf LED um. Deren Energieverbrauch soll dadurch um über 70 Prozent reduziert werden, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das entspreche jährlichen Einsparungen von 3,5 Millionen Kilowattstunden Strom, dem Äquivalent von 450 Tonnen CO2 und dem Jahresverbrauch von 700 Haushalten. Zudem könne dank verkehrs- und zeitabhängiger Senkung der Lichtleistung die Lichtverschmutzung verringert werden. Die Kosten der Umrüstung der 8000 Leuchten betrage rund 9,7 Millionen Franken.

Durch die Installation der LEDs verringere sich auch der Unterhaltsaufwand. Regelmässiges Auswechseln sei nicht mehr nötig. Stattdessen meldet ein zentrales «Leuchtenmanagement» automatisch den Ausfall einer Lampe, die dann gezielt repariert werden könne. Künftig brauche es so noch eine Inspektion und Reinigung alle fünf Jahre.

Mit dem Projekt startet der Kanton im laufenden Monat. Bis Ende März 2026 sollen 1900 Leuchten in Gemeinden der Regionen Seetal und Sursee umgerüstet werden. Die weiteren Etappen sollen in den nächsten vier bis fünf Jahren folgen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
5 Likes
44 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft