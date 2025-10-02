Kanton Luzern rüstet Strassenbeleuchtung auf LED um

Keystone-SDA

Der Kanton Luzern rüstet die Beleuchtung des gesamten Kantonsstrassennetzes auf LED um. Deren Energieverbrauch soll dadurch um über 70 Prozent reduziert werden, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Das entspreche jährlichen Einsparungen von 3,5 Millionen Kilowattstunden Strom, dem Äquivalent von 450 Tonnen CO2 und dem Jahresverbrauch von 700 Haushalten. Zudem könne dank verkehrs- und zeitabhängiger Senkung der Lichtleistung die Lichtverschmutzung verringert werden. Die Kosten der Umrüstung der 8000 Leuchten betrage rund 9,7 Millionen Franken.

Durch die Installation der LEDs verringere sich auch der Unterhaltsaufwand. Regelmässiges Auswechseln sei nicht mehr nötig. Stattdessen meldet ein zentrales «Leuchtenmanagement» automatisch den Ausfall einer Lampe, die dann gezielt repariert werden könne. Künftig brauche es so noch eine Inspektion und Reinigung alle fünf Jahre.

Mit dem Projekt startet der Kanton im laufenden Monat. Bis Ende März 2026 sollen 1900 Leuchten in Gemeinden der Regionen Seetal und Sursee umgerüstet werden. Die weiteren Etappen sollen in den nächsten vier bis fünf Jahren folgen.