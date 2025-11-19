Kanton Luzern startet mehrjährige Kampagne gegen häusliche Gewalt

Keystone-SDA

Der Kanton Luzern startet am Dienstag die mehrjährige Kampagne "Stopp Gewalt!". Ziel sei es, Drittpersonen aufzufordern, bei Verdacht auf häusliche Gewalt zu handeln.

(Keystone-SDA) Jede fünfte Frau in der Schweiz erlebe im Laufe ihres Lebens körperliche oder sexuelle Gewalt durch ihren Partner, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Die Kampagne der Koordinationsstelle Gewaltprävention und Bedrohungsmanagement werde deswegen in den nächsten Jahren mehrere Aspekte geschlechtsspezifischer Gewalt beleuchten.

Motto der Kampagne ist gemäss der Mitteilung «Schau hin, sei mutig und werde aktiv». Zum Auftakt werden am Dienstag am Bahnhof Luzern und am 10. Dezember am Bahnhof Emmenbrücke Verteilaktionen durchgeführt. Zudem sind Plakate im öffentlichen Raum und Beiträge in den sozialen Medien geplant.