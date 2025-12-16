Kanton Luzern verleiht Catherine Hut den Kulturförderpreis 2025

Keystone-SDA

Der Kanton Luzern zeichnet Catherine Huth mit dem Kulturförderpreis 2025 aus. Sie erhält den mit 15'000 Franken dotierten Preis für ihr Engagement in den unterschiedlichsten Kulturbereichen, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Kulturförderungskommission des Kantons Luzern ehre Catherine Huth für ihr «vielseitiges und langjähriges Kulturschaffen» in der Luzerner Kulturszene, hiess es im Communiqué. Huth habe die Luzerner Kulturlandschaft «wesentlich mitgestaltet und geprägt».

Huth wirkt seit vielen Jahren als Kulturvermittlerin, Kulturaktivistin und Künstlerin. Als bildende Künstlerin arbeitete sie unter anderem im Duo «Huth & Frey» an Performances, Installationen und multimedialen Arbeiten im In- und Ausland.

Daneben setzte sie sich stark für die freie Kulturszene ein, etwa als Geschäftsführerin der IG Kultur von 2009 bis 2014. Seit 2024 ist sie Mitglied der Festivalleitung der Stanser Musiktage.

Der Kulturförderpreis wird am 18. Dezember überreicht.