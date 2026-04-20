Kanton Luzern wandelt Asylunterkunft Sempach in Büros um

Keystone-SDA

Der Kanton Luzern schliesst im Herbst die temporäre Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Bürogebäude der Schweinezuchtorganisation Suisag in Sempach. Er braucht das Gebäude für eigene Büros. Einen Ersatz für die 50 Unterkunftsplätze hat er noch nicht gefunden.

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(Keystone-SDA) Das Bürogebäude diente seit Oktober 2022 als Kollektivunterkunft. Nun wird diese nach einem vierjährigen Betrieb Ende September 2026 geschlossen, wie die Staatskanzlei Luzern am Montag mitteilte.

Als Grund für die Schliessung der Unterkunft genannt wird, dass das benachbarte Zivilschutzausbildungszentrum saniert wird. Der Kanton benötige deswegen den Platz für provisorische Büroräume, erklärte die Staatskanzlei.

Einen Ersatz für die wegfallenden Unterkunftsplätze für Flüchtlinge hat der Kanton noch nicht gefunden. Er bezeichnete in der Mitteilung die Situation im Asyl- und Flüchtlingswesen als «sehr angespannt» und die Schaffung von zusätzlichen Unterbringungsplätzen als «äusserst herausfordernd».