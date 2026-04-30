Kanton Luzern zeichnet Spezialisten für Sakralkunst aus

Keystone-SDA

Der Luzerner Regierungsrat verleiht den Anerkennungspreis 2026 an Urs-Beat Frei. Frei erhält den mit 10'000 Franken dotierten Preis für seine Verdienste zugunsten des Luzerner Stiftsschatzes.

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(Keystone-SDA) 2018 feierte der Chorherrenstift St. Leodegar in Luzern sein 1250-jähriges Bestehen. Frei habe zu dem Anlass den Stiftsschatz dem Vergessen enthoben und die «schweizweit einzigartige kirchliche Schatzkammer» wieder öffentlich zugänglich gemacht, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Seither informiert Frei an Führungen Interessierte über den Stiftsschatz.

Der Preis wird Frei am 22. September übergeben. Der Regierungsrat anerkenne mit dem Akt, dass in Zeiten schneller und fundamentaler Umwälzungen die Besinnung auf die gemeinsame Kulturtradition für den Zusammenhalt und die Gestaltung der Zukunft wichtig sei, hiess es in der Mitteilung.